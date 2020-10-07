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Пробы воды на Камчатке показали превышение норм по нефтепродуктам и фенолу
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пробы воды на Камчатке показали превышение норм по нефтепродуктам и фенолу

Виктория Родимкина

Происшествия

Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых норм по нефтепродуктам и фенолу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в среду, 7 октября.

По данным исследования, допустимая норма по нефтепродуктам была превышена в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза.

— Первоначальные исследования проб воды, проведённые Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза, — говорится в сообщении.

Пробы брали с песка и воды на Халактырском пляже и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Следы горюче-смазочных материалов нашли в пробах, которые были взяты на Халактырском пляже.

Ситуация на Камчатке

На прошлой неделе местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Новую схему отбора проб загрязненной воды используют на Камчатке

загрязнение водыГенпрокуратураКамчатский край
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