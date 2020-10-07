Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новую схему отбора проб загрязненной воды используют на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Новую схему отбора проб загрязненной воды используют на Камчатке

Виктория Родимкина

Происшествия

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые недавно подключились к исследованию экологической обстановки у берегов Камчатки, будут использовать новую схему отбора проб. Об этом сообщила пресс-служба вуза в среду, 7 октября.

Заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников отметил, что ранее пробы на анализ собирали хаотично, поэтому пока нет общей картины состояния воды.

— Мы выстроим сеть сбора в виде последовательной цепи станций (трансект) — как распределенных вдоль побережья, так и уходящих на океаническую глубину. Наша задача в первую очередь — грамотно собрать пробы и точно определить масштабы происшествия в регионе, — сказал ученый.

Команда, состоящая из биологов, океанологов и экологов, получила первые пробы воды и осадков, а также образцы останков морских животных. Пробы были заморожены и отправлены в лаборатории для комплексного изучения.

Главной задачей ученых стало определение отравляющего вещества и его источника, чтобы установить причину загрязнения акватории, передает сообщение Интерфакс.

Ситуация на Камчатке

На прошлой неделе местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: В Кремле прокомментировали ситуацию с загрязнением у берегов Камчатки

загрязнение водыКамчатский крайтесты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Все мнения
О проекте