Новую схему отбора проб загрязненной воды используют на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые недавно подключились к исследованию экологической обстановки у берегов Камчатки, будут использовать новую схему отбора проб. Об этом сообщила пресс-служба вуза в среду, 7 октября.

Заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников отметил, что ранее пробы на анализ собирали хаотично, поэтому пока нет общей картины состояния воды.

— Мы выстроим сеть сбора в виде последовательной цепи станций (трансект) — как распределенных вдоль побережья, так и уходящих на океаническую глубину. Наша задача в первую очередь — грамотно собрать пробы и точно определить масштабы происшествия в регионе, — сказал ученый.

Команда, состоящая из биологов, океанологов и экологов, получила первые пробы воды и осадков, а также образцы останков морских животных. Пробы были заморожены и отправлены в лаборатории для комплексного изучения.

Главной задачей ученых стало определение отравляющего вещества и его источника, чтобы установить причину загрязнения акватории, передает сообщение Интерфакс.

Ситуация на Камчатке

На прошлой неделе местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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