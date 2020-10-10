Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Снимки из космоса установили судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Снимки из космоса установили судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки

Юлия Ямпольская

Экология

Спутниковые снимки из космоса помогли найти судно, сбросившее отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября 2020 года. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что судно вряд ли причастно к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях полуострова.

— Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты, — уточнил Солодов.

Он также добавил, что мониторинг снимков из космоса дает первые результаты. Судно обнаружили в 07:00 около Халактырского пляжа, передает РИА Новости.

— С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы, — сообщил губернатор.

Ранее ученые заявили о вялом состоянии морских обитателей у берегов Камчатки. По словам исследователей, следов загрязнения не замечено, птицы встречаются на поверхности воды, а найденные животные не источают запаха.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Карту с результатами анализов проб воды опубликовали на Камчатке

полуостров Камчаткаснимкикосмос
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте