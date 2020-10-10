Снимки из космоса установили судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спутниковые снимки из космоса помогли найти судно, сбросившее отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября 2020 года. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что судно вряд ли причастно к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях полуострова.

— Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты, — уточнил Солодов.

Он также добавил, что мониторинг снимков из космоса дает первые результаты. Судно обнаружили в 07:00 около Халактырского пляжа, передает РИА Новости.

— С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы, — сообщил губернатор.

Ранее ученые заявили о вялом состоянии морских обитателей у берегов Камчатки. По словам исследователей, следов загрязнения не замечено, птицы встречаются на поверхности воды, а найденные животные не источают запаха.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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