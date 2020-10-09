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Карту с результатами анализов проб воды опубликовали на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Карту с результатами анализов проб воды опубликовали на Камчатке

Кирилл Николаев

Экология

Карту с результатами анализов проб воды опубликовали на Камчатке. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram.

Карту с результатами анализов проб воды опубликовали на КамчаткеФото: Telegram-канал «Солодов. BRIEF.»

Исследованием воды, грунта и воздуха занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Картографическая версия данных по результатам анализов также опубликована на сайте правительства Камчатского края.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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загрязнение водыКамчатский крайРосприроднадзор
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