Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые заявили о вялом состоянии морских обитателей у берегов Камчатки
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ученые заявили о вялом состоянии морских обитателей у берегов Камчатки

Вероника Кузьминова

Общество

Часть морских обитателей, обнаруженных у берегов Петропавловска-Камчатского, ведет себя вяло, но загрязнения визуально не обнаружено. Об этом заявил проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов.

По его словам, ученые вуза Кирилл Винников и Александр Семенченко вернулись из морской экспедиции. Они обследовали дно, осмотрели подводных обитателей, собрали образцы грунта, планктона и воды. По словам исследователей, следов загрязнения не замечено, птицы встречаются на поверхности воды, а найденные животные не источают запаха.

Водолазы после погружения не обнаружили у себя симптомов ухудшения здоровья. Также ученые сообщают, что встретили несколько десятков морских ежей и других обитателей.

— Некоторые ежи побиты и потеряли иголки, часть животных ведет себя вяло. При этом встречается множество бурых водорослей без каких-либо следов воздействия. Крабы и раки-отшельники ведут себя активно, — уточняет Земцов в Facebook-аккаунте.

Сегодня ученые #ДВФУ Кирилл Винников и Александр Семенченко вернулись из морской экспедиции на катере, организованной...

Опубликовано Дмитрием Земцовым Пятница, 9 октября 2020 г.

Говорить о причинах происходящего, по словам ученых, пока преждевременно. Чтобы высказать гипотезы, нужно сначала изучить данные о населении исследованной части акватории.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Превышение норм по загрязняющим веществам выявили в реках Камчатки

ученыеКамчатский крайморские обитатели
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте