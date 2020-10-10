Ученые заявили о вялом состоянии морских обитателей у берегов Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Часть морских обитателей, обнаруженных у берегов Петропавловска-Камчатского, ведет себя вяло, но загрязнения визуально не обнаружено. Об этом заявил проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов.

По его словам, ученые вуза Кирилл Винников и Александр Семенченко вернулись из морской экспедиции. Они обследовали дно, осмотрели подводных обитателей, собрали образцы грунта, планктона и воды. По словам исследователей, следов загрязнения не замечено, птицы встречаются на поверхности воды, а найденные животные не источают запаха.

Водолазы после погружения не обнаружили у себя симптомов ухудшения здоровья. Также ученые сообщают, что встретили несколько десятков морских ежей и других обитателей.

— Некоторые ежи побиты и потеряли иголки, часть животных ведет себя вяло. При этом встречается множество бурых водорослей без каких-либо следов воздействия. Крабы и раки-отшельники ведут себя активно, — уточняет Земцов в Facebook-аккаунте.

Сегодня ученые #ДВФУ Кирилл Винников и Александр Семенченко вернулись из морской экспедиции на катере, организованной... Опубликовано Дмитрием Земцовым Пятница, 9 октября 2020 г.

Говорить о причинах происходящего, по словам ученых, пока преждевременно. Чтобы высказать гипотезы, нужно сначала изучить данные о населении исследованной части акватории.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Превышение норм по загрязняющим веществам выявили в реках Камчатки