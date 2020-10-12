Торговый центр «Охотный ряд» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19

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Россия, Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

Торговый центр «Охотный ряд» могут оштрафовать до 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Он уточнил, что в результате проверки были обнаружены нарушения санитарного законодательства. В торговом центре у горожан отсутствовали маски и перчатки. Также в здании не соблюдены требования в части обеззараживания воздуха при помощи специального оборудования.

Кобразов добавил, что замечания были сделаны к осуществлению дезинфекционной деятельности.

Ранее сообщалось, что столичный футбольный клуб «Спартак» оштрафовали за нарушение санитарного режима на матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Соответствующее решение принял Тушинский суд Москвы.

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