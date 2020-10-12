Столичная прокуратура проверит появление кислотно-зеленой жидкости в Москве-реке

Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Россия, Москва, Пречистенская набережная Карта всех событий

Прокуратура столицы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства из-за сообщений о ярко-зеленой жидкости в Москве-реке. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она рассказала, что в ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, а также оценят действия лиц, которые были ответственны за соблюдение требований природоохранного законодательства.

— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — цитирует Нефедову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом стала поступать вода зеленого цвета. Позднее воду начали откачивать сотрудники Мосводоканала, которые прибыли на место происшествия.

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