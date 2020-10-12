Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичная прокуратура проверит появление кислотно-зеленой жидкости в Москве-реке
Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Столичная прокуратура проверит появление кислотно-зеленой жидкости в Москве-реке

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Пречистенская набережная Карта всех событий

Прокуратура столицы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства из-за сообщений о ярко-зеленой жидкости в Москве-реке. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она рассказала, что в ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, а также оценят действия лиц, которые были ответственны за соблюдение требований природоохранного законодательства.

— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — цитирует Нефедову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом стала поступать вода зеленого цвета. Позднее воду начали откачивать сотрудники Мосводоканала, которые прибыли на место происшествия.

Читайте также: В МЧС прокомментировали видео со сбросом кислотно-зеленой воды в Москву-реку

Москва-рекаМоскваПрокуратура
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте