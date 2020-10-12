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СКА уступил «Динамо» в матче КХЛ
/ Фото: https://www.ska.ru

СКА уступил «Динамо» в матче КХЛ

Юлия Ямпольская

Спорт

Хоккеисты петербургского клуба СКА под руководством Романа Ротенберга, который заменял главного тренера Валерия Брагина, проиграли московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Уточняется, что игра закончилась со счетом 3:4 в пользу «Динамо». В составе петербургского СКА шайбы забили Василий Токранов (на 7-й минуте), Владислав Каменев (9), Яков Тренин (29). У гостей отличились Дмитрий Кагарлицкий (4), Даниил Тарасов (20), Вадим Шипачев (32) и Артем Волков (48), передает РИА Новости.

В следующем матче СКА встретится на выезде с «Сочи». «Динамо» сыграет в воскресенье с московским ЦСКА.

Читайте также: Московское «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом

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