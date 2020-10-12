Власти столицы назвали возможную причину попадания в Москву-реку зеленой жидкости

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пречистенская набережная Карта всех событий

Вещество, которое появилось в Москве-реке на Пречистенской набережной, не нанесло никакого ущерба. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он рассказал, что в домовладениях на Пречистенской набережной и в Хилковом переулке на крышах велись работы, для которых использовали водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов, чтобы выявить протечки. Вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в реку.

— На данный момент поставлена заглушка и сброс этой жидкости в реку прекращен. Оперативная группа находится в домовладении, чтобы установить причину. По регламенту мы взяли пробы речной воды и из коллектора, и из труб ливневой канализации в этом домовладении, — уточнил Кульбачевский.

Он также добавил, что специалисты не обнаружили запаха химических веществ и нефтепродуктов. По его словам, ущерб для Москвы-реки не нанесен.

— Это не токсично, так как отсутствует неприятный запах и недавно подплывало к этому домовладению семейство уток, а животные в грязную воду не полезут добровольно, — отметил эксперт.

На данный момент возбудили административное дело, на месте работают представители Следственного комитета и прокуратура, передает агентство городских новостей «Москва».

— Если будет доказано, что нанесен вред водному объекту, то домовладельцу будет выписан штраф. А если мы сможем доказать, что ущерб нанесен фауне, то будет возбуждено уголовное дело, — заключил Кульбачевский.

Ранее сообщалось, что в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом стала поступать вода зеленого цвета. Позднее воду начали откачивать сотрудники Мосводоканала, которые прибыли на место происшествия.

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