Срок аренды земли под застройку в Москве увеличен в полтора-два раза

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти увеличили максимальный период аренды земельных участков в Москве, предоставляемых инвесторам на торгах для строительства.

Как уточнил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для участков под строительство всех категорий объектов недвижимости срок аренды увеличен в полтора-два раза при сохранении прежней суммы арендных платежей.

В соответствии с Земельным кодексом РФ государственная или муниципальная земля под застройку предоставляется на торгах в аренду на срок, в два раза превышающий период, отведенный на изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы.

По новым правилам в Москве на возведение объекта площадью до 1,5 тысячи квадратных метров отводится 15 месяцев – земля арендуется на 30 месяцев, на постройку здания площадью 10-20 тысяч квадратных метров дается 44 месяца, аренда предоставляется на 88 месяцев, а на комплекс зданий – 79 месяцев, аренда на 158 месяцев.

Новые договоры с застройщиками начнут заключать по итогам земельных аукционов с декабря текущего года.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что стоимость аренды останется прежней. Например, для застройщика здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров при увеличении срока аренды до 30 месяцев размер арендных платежей за него будет рассчитываться по старым правилам, в данном случае – за 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели арендовали по льготной ставке около 500 помещений.

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