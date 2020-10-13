Человек погиб при пожаре на юге Москвы

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Россия, Москва, Медынская улица, 12к1 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в московском районе Бирюлево Западное, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, пожар вспыхнул по адресу улица Медынская, дом 12, корпус 1. Горели вещи и мебель жильцов одной из квартир, площадь возгорания достигала пяти квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения эвакуировали троих человек, одному из них потребовалась медицинская помощь. Еще одного жильца спасти не удалось.

К настоящему времени пожар потушен, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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