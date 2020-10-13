Человек пострадал при столкновении грузовиков в Новой Москве
Россия, Москва, Троицк Карта всех событий
Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовых автомобилей в Новой Москве.
Как рассказали в столичных экстренных службах, авария произошла на Калужском шоссе в городе Троицк. После лобового столкновения одна из машин упала в кювет. Находившийся в этой машине человек пострадал.
Причина и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ТАСС.
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