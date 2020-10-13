Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемых в вооруженном нападении задержали в Подмосковье
Фото: сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемых в вооруженном нападении задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино Карта всех событий

Сотрудники Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу и Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в совершении вооруженного нападения.

По версии следствия, задержанные в рабочем поселке Дрожжино под надуманным предлогом напросились в попутчики к жителю Москвы. В пути один из подозреваемых заставил водителя остановить автомобиль, угрожая пистолетом. Затем у пострадавшего забрали 320 тысяч рублей и два сотовых телефона, а чтобы избежать преследования, один из преступников выстрелил в мужчину.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и установили машину, на которой подозреваемые скрылись с места преступления. Всех предполагаемых участников нападения задержали.

В рамках расследования уголовного дела о разбое подозреваемые заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Уголовное дело возбудили по факту нападения на подростка в столице

вооруженное нападениеМосковская областьразбой
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте