Подозреваемых в вооруженном нападении задержали в Подмосковье

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино Карта всех событий

Сотрудники Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу и Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в совершении вооруженного нападения.

По версии следствия, задержанные в рабочем поселке Дрожжино под надуманным предлогом напросились в попутчики к жителю Москвы. В пути один из подозреваемых заставил водителя остановить автомобиль, угрожая пистолетом. Затем у пострадавшего забрали 320 тысяч рублей и два сотовых телефона, а чтобы избежать преследования, один из преступников выстрелил в мужчину.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и установили машину, на которой подозреваемые скрылись с места преступления. Всех предполагаемых участников нападения задержали.

В рамках расследования уголовного дела о разбое подозреваемые заключены под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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