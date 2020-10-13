Самая красивая женщина в мире поделилась с фанатами откровенными фото

/ Фото: instagram.com/bellahadid/

Известная американская супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками откровенными снимками. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Знаменитость запечатлена в желто-розовом ярком купальнике на фоне океана. Она позирует в солнцезащитных очках. Свой образ модель дополнила браслетами, цепочками на животе и ожерельем.

Поклонники восхитились фотографиями звезды. Публикация набрала более 1 миллиона 755 тысяч лайков. Подписчики осыпали модель комплиментами.

Ранее актриса Мирослава Карпович получила множество комплиментов от поклонников, опубликовав на своей странице в социальной сети пикантный снимок. Она часто экспериментирует с образами, делает фото в откровенных нарядах и принимает оригинальные позы.

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