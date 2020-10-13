«Техноград» расскажет москвичам о работе бортпроводников

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ посвятит день карьеры профессии бортпроводника. Всех желающих ждут бесплатная онлайн-лекция, которая пройдет 14 октября с 10:00 до 12:00.

Специалисты расскажут о всех тонкостях работы бортпроводника, а также познакомят с требованиями к соискателям и помогут записаться на собеседование.

Чтобы стать участником лекции, необходимо зарегистрироваться на сайте комплекса.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, «Техноград» проводит дни карьеры несколько раз в год. Эти мероприятия знакомят соискателей с нюансами работы в крупных компаниях, помогают записаться на собеседование.

— Дни карьеры позволяют работодателям найти среди слушателей лекции талантливых, целеустремленных кандидатов, — уточнил Алексей Фурсин.

Во время лекции слушателям предложат заполнить онлайн-заявку на собеседование в авиакомпании, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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