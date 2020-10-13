Центр «Моя работа» поможет с трудоустройством выпускникам колледжей и вузов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве центр занятости «Моя работа» запустил проект «Первая работа». Его цель — помочь с трудоустройством молодым специалистам, которые только окончили вуз или колледж.

Директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут отметил, что столица считает важным оказывать помощь при трудоустройстве. Так, одной из задач центра занятости является оказывать помощь молодым специалистам, которые вышли на рынок труда.

— С начала года центр занятости трудоустроил порядка 1200 выпускников. В первую очередь центр занимается трудоустройством молодых специалистов на квотируемые рабочие места, — сказал Роман Шкут.

Он добавил, что с помощью проекта «Первая работа» еще три тысячи выпускников в скором времени смогут найти работу по специальности.

Более 300 компаний, которые предлагают вакансии по 30 направлениям, уже присоединились к проекту.

Специалисты проведут тестирование выпускников, определят их компетенции и навыки. После этого помогут грамотно составить резюме и научат эффективной самопрезентации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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