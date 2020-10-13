Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Центр «Моя работа» поможет с трудоустройством выпускникам колледжей и вузов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Центр «Моя работа» поможет с трудоустройством выпускникам колледжей и вузов

Виктория Родимкина

Город

В Москве центр занятости «Моя работа» запустил проект «Первая работа». Его цель — помочь с трудоустройством молодым специалистам, которые только окончили вуз или колледж.

Директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут отметил, что столица считает важным оказывать помощь при трудоустройстве. Так, одной из задач центра занятости является оказывать помощь молодым специалистам, которые вышли на рынок труда.

— С начала года центр занятости трудоустроил порядка 1200 выпускников. В первую очередь центр занимается трудоустройством молодых специалистов на квотируемые рабочие места, — сказал Роман Шкут.

Он добавил, что с помощью проекта «Первая работа» еще три тысячи выпускников в скором времени смогут найти работу по специальности.

Более 300 компаний, которые предлагают вакансии по 30 направлениям, уже присоединились к проекту.

Специалисты проведут тестирование выпускников, определят их компетенции и навыки. После этого помогут грамотно составить резюме и научат эффективной самопрезентации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: «Техноград» расскажет москвичам о работе бортпроводников

выпускниквузприем на работу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте