Вооруженные мужчины похитили шесть бутылок коньяка из магазина в Москве
В Москве двое мужчин, угрожая сотруднику, похитили из магазина шесть бутылок коньяка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице во вторник, 13 октября.
По данным ведомства, 12 октября в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из столичных магазинов. Он сообщил, что 11 октября в 22.00 в магазин ворвались двое мужчин, которые угрожая продавцу похожим на нож предметом украли шесть бутылок коньяка. После этого злоумышленники скрылись.
Инцидент произошел по адресу улица Святоозерская, дом № 3.
Полиция организовала проверку, уточнили в пресс-службе.
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