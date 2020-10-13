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Вооруженные мужчины похитили шесть бутылок коньяка из магазина в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Вооруженные мужчины похитили шесть бутылок коньяка из магазина в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Святоозёрская улица, 3Карта всех событий

В Москве двое мужчин, угрожая сотруднику, похитили из магазина шесть бутылок коньяка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице во вторник, 13 октября.

По данным ведомства, 12 октября в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из столичных магазинов. Он сообщил, что 11 октября в 22.00 в магазин ворвались двое мужчин, которые угрожая продавцу похожим на нож предметом украли шесть бутылок коньяка. После этого злоумышленники скрылись.

Инцидент произошел по адресу улица Святоозерская, дом № 3.

Полиция организовала проверку, уточнили в пресс-службе.

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