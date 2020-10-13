В России предложили узаконить «кальянные клубы»

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Кальянные в России следует вывести в отдельный вид экономической деятельности. С таким предложением бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Содержание письма приводит РИА Новости.

Инициатива уполномоченного по правам предпринимателей возникла на фоне того, как к нему стали часто обращаться бизнесмены по вопросу возможного закрытия кальянных. Известно, что курение табака в российских заведениях запрещено законом с 1 июня 2014 года. Однако с 30 октября этого года в кафе и ресторанах по стране также нельзя будет пользоваться системами нагревания табака, электронными сигаретами и кальянами в помещениях, которые предназначены для услуг общепита.

— Бизнесмены уверяют, подобная норма закона серьезно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как предоставление услуг кальянов — это ощутимое увеличение среднего чека, — подчеркивает Титов.

По его мнению, решить возникшую проблему можно открыв «стационарные кальянные», причем не на базе объектов общепита, но как отдельные «кальянные клубы», расположенные рядом с заведениями.

В Совфеде, по словам омбудсмена, заверили, что кальянные смогут спокойно работать и при новых поправках в «антитабачный закон», однако все еще не ясно, какое место данные объекты займут в «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности». Отдельного кода ОКВЭД для кальянных нет, отмечает Титов, добавляя, что переход на другие коды будет противоречить сути работы заведений такого типа.

В этой связи предлагается создать отдельный ОКВЭД для «кальянных клубов», внести изменения в нормы СанПиНов и пожарной безопасности и регламентировать определение «кальянного клуба» как специализированного помещения с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет.

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