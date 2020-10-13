Более 580 московских семей обратились за докупкой площадей по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице на докупку площадей по программе реновации жилья поступило более 580 обращений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 13 октября.

Все участники программы реновации в Москве имеют возможность докупить дополнительные площади.

— За время активной стадии реализации программы в Московский фонд реновации жилой застройки поступило 584 обращения граждан о докупке в момент переселения, при этом уже сейчас заключено 536 договоров, — сказал Сергей Левкин.

Он уточнил, что после переселения по реновации у москвичей также есть возможность в течение двух лет улучшить жилищные условия. Они могут дополнительно приобрести еще одну квартиру. С такими заявками в Фонд обратились уже около 100 семей.

Глава департамента также добавил, что участникам программы реновации все консультации предоставляются бесплатно.

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