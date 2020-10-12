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ФОК с бассейном построят в Выхино-Жулебине в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

ФОК с бассейном построят в Выхино-Жулебине в 2021 году

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино, 6-й микрорайон Жулебина, к18 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) начнут строить на юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте Мосгосстройнадзора в понедельник, 12 октября.

Специалисты ведомства выдали разрешение на строительные работы в микрорайоне № 6 Выхино-Жулебино. Здание ФОКа сделают одноэтажным с площадью в полторы тысячи квадратных метров.

В комплексе обустроят бассейн, гимнастический зал, гардеробные, душевые, раздевалки и другие необходимые для тренировок помещения. Строительство будет вести инвестор. Закончить работы планируют в 2021 году.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют возвести на улице Алтайской на востоке столицы.

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ФОКВыхино-Жулебиностроительство
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