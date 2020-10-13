«На грани бедности»: Андрей Ургант пожаловался на нехватку денег из-за пандемии

Фото: Михаил Садчиков — младший

Актер Андрей Ургант столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил портал NEWS.ru.

Артист отметил, что четыре месяца провел дома без работы. По его словам, корпоративы, концерты и другие мероприятия отменили из-за карантина. Ургант-старший добавил, что с деньгами ему помогает сын Иван.

— Сейчас я на грани бедности. Так что, если не надежда на моего сына, я бы спокойно мог предположить, что мне придется голодать, — уточнил актер.

Телеведущий Иван Ургант заботится не только об отце, но и о 91-летней бабушке Нине Николаевне. Она отметила, что сын с внуком несерьезно относятся к пандемии.

— Все мои помощники соблюдают правила, которые установлены в нашей стране. Вот Андрей с Ваней, когда приезжают, маски не надевают. Они как-то легко относятся к происходящему. Ваня в Москве работает. В кадре без повязки, но в телецентре носит, там действуют серьезные правила, — рассказала Нина Николаевна.

Ранее Иван Ургант в день рождения младшей дочери Валерии показал снимок именинницы, которой исполнилось пять лет. Телеведущий под фото поставил эмодзи в виде сердца и цифру пять.

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