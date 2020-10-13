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Минфин дал прогноз по дефициту бюджетов регионов России
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Минфин дал прогноз по дефициту бюджетов регионов России

Ростислав Зубков

Экономика

В 2020 году дефицит региональных бюджетов составит примерно 700 миллиардов рублей, заявил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин.

По его словам, доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ достигнут 13,7 триллиона рублей, что на один процент выше прошлогодних значений. При этом оставшийся транш в 100 миллиардов рублей из ранее предусмотренных 300 миллиардов будет распределяться в октябре.

— Прогноз по расходам — 14,5 триллиона рублей, или плюс семь процентов к прошлому году. Дефицит таким образом составит примерно 700 миллиардов рублей, — сообщил первый замглавы Минфина в интервью «Известиям».

Горнин добавил, что в 2021 году дефицит бюджетов регионов составит около 500 миллиардов рублей, при этом задолженности субъектов продолжат расти. На сегодняшний день общая сумма долга — 2,15 триллиона рублей. К концу 2020 года она вырастет примерно на 300 миллиардов рублей, а в 2021 году — еще на 100.

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