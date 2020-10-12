Когда обвалится курс доллара: экономисты озвучили неутешительный прогноз

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Мы часто задаемся вопросом, в какой валюте хранить свои сбережения. И когда начинается кризис, или вокруг все начинают говорить о сложной экономической ситуации, обыватель бежит в обменник и покупает то, что ему уже давно знакомо, — доллар США. Однако никто не учитывает тот факт, что любые деньги подвержены различным шокам, в том числе и американские.

Экономисты считают, что к концу 2021 года доллар может обвалиться по отношению к ведущим мировым валютам — вероятнее всего, к йене, евро и юаню — до 35 процентов. В числе причин столь скептического прогноза — низкие показатели торгового баланса, национальных сбережений и высокий уровень государственного долга США, пишут «Известия». Однако насколько эти прогнозы обоснованы, «Вечерняя Москва» опросила российских экспертов.

С каждым годом все слабее

Как считает финансовый аналитик Владимир Левченко, обвал доллара вполне реален.

— Мы видим рост бюджетного дефицита в Штатах, рост дефицита торгового баланса. Несмотря на все заявления (президента США) Дональда Трампа, действия были совершенно другими. Плюс рост внешних обязательств. В какой-то момент мы действительно можем увидеть ослабление доллара. Но здесь нельзя исключать и такой ситуации, когда курс доллара также и вырастет достаточно существенно, так как это мировая резервная валюта, — отметил специалист.

По его словам, большинство расчетов на земном шаре по-прежнему происходит в долларах, все основные обязательства — тоже в них. А волны кризисных явлений, наоборот, приводят к росту спроса на него. Тем не менее в долгосрочной перспективе позиции американской валюты действительно выглядят с каждым годом все слабее.

Век перемен и желания самих американцев

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов пока не берется прогнозировать курс доллара до конца следующего года, потому что за это время в мире много всего еще поменяется.

В частности, 3 ноября пройдут выборы президента США. И даже если президент останется старым, у него вполне может появиться новая программа экономического развития.

Вопрос в связи с этим у нас возник следующий: «А какой доллар нужен самим американцам?»

Здесь мнения разделились.

— Америка имеет большой торговый дефицит. Трамп пообещал с ним что-то сделать, но сделал все наоборот. Если в стране есть большой торговый дефицит, ей нужна более сильная национальная валюта для того, чтобы импорт был дешевле, — отмечает Владимир Левченко.

Американцам нужна стабильность

Для потребителя нужен более дорогой доллар, уверен эксперт.

— А если говорить о производстве, импортозамещении, то здесь нужно исходить из более дешевой национальной валюты. Но надо понимать, что валютные курсы здесь не являются определяющими. Определяющим является технологичность экономики. Правда, своими действиями Трамп просто разрушил базу американской экономики. Здесь очень сложно ее заново восстанавливать или перезапускать, — добавил он.

Антон Шабанов считает, что американцам нужен в первую очередь стабильный доллар как национальная валюта. Если доллар ослабеет к рублю, им будет все равно. Но если к китайскому юаню, то Китай станет первой экономикой мира, и им, конечно же, этого не хочется.

В целом стабильность валюты говорит и о стабильности экономического развития, стабильном росте покупательской способности. От этого за океаном уж точно не хотят отказываться.

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