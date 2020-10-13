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Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию по концертному залу «Зарядье»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию по концертному залу «Зарядье»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Варварка, 6с4Карта всех событий

Официальный сайт мэра Москвы проведет эксклюзивную онлайн-экскурсию по концертному залу «Зарядье». Все желающие смогут оценить преображение партера, амфитеатра, сцены и бельэтажа.

Трансляция экскурсии начнется на сайте 13 октября в 15:00. Трансляцию проведут также и в соцсетях.

Специалисты расскажут об основных архитектурных идеях и задачах проектирования здания. Также будет раскрыт секрет совершенной акустики помещения.

Пользователей ждет светотехническое шоу с трансформацией большого зала «Зарядья».

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