Москвичей пригласили на онлайн-экскурсию по концертному залу «Зарядье»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Варварка, 6с4 Карта всех событий

Официальный сайт мэра Москвы проведет эксклюзивную онлайн-экскурсию по концертному залу «Зарядье». Все желающие смогут оценить преображение партера, амфитеатра, сцены и бельэтажа.

Трансляция экскурсии начнется на сайте 13 октября в 15:00. Трансляцию проведут также и в соцсетях.

Специалисты расскажут об основных архитектурных идеях и задачах проектирования здания. Также будет раскрыт секрет совершенной акустики помещения.

Пользователей ждет светотехническое шоу с трансформацией большого зала «Зарядья».

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