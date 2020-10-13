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Один человек погиб при обрушении крыши в кампусе университета в Австралии
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Один человек погиб при обрушении крыши в кампусе университета в Австралии

Ростислав Зубков

В мире

В одном из зданий университета им. Кертина на юго-западе Австралии обрушилась крыша, сообщает ABC во вторник, 13 октября.

По информации вещательной корпорации, инцидент произошел примерно в 12:30 по местному времени (07:30 по Москве) в городе Перт. Стеклянная крыша пятиэтажного здания рухнула внутрь корпуса кампуса в ходе строительных работ, задев при этом опоры и перекрытия строения.

В результате ЧП погиб один человек, еще один получил травмы.

На данный момент на месте происшествия работают аварийные службы, их сотрудники разыскивают тех, кто мог оказаться под завалами.

Отмечается, что причин считать обстоятельства обрушения подозрительными нет.

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обрушенияАвстралияуниверситет
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