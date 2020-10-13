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Житель Кубани разбил голову малолетнему сыну и зарезал жену
Фото: depositphotos.com

Житель Кубани разбил голову малолетнему сыну и зарезал жену

Ростислав Зубков

Происшествия

На Кубани местный житель убил полуторамесячного сына в ходе ссоры с женой, после чего зарезал ее ножом. Об этом прокуратура Краснодарского края сообщила во вторник, 13 октября.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан в понедельник. Известно, что в ночь на воскресенье мужчина и его сожительница выпивали. В определенный момент женщина упрекнула мужа в том, что он нигде не работает, на что тот отреагировал неадекватно.

— Мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер на месте происшествия. Затем он взял в руку кухонный нож и нанес женщине колото-резаные раны в спину, от которых последняя скончалась на месте происшествия, — указано в релизе прокуратуры.

По факту случившегося заведено уголовное дело о двойном убийстве. Сотрудники внутренних органов займутся выяснением причин и условий, способствовавших происшествию.

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