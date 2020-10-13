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Пять машин столкнулись во Владимирской области
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пять машин столкнулись во Владимирской области

Ростислав Зубков

Происшествия

Крупное ДТП произошло во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону во вторник, 13 октября.

По данным полиции, пять машин столкнулись в Петушинском районе на 117-м километре автодороги М7 «Волга» примерно в 03:30 по московскому времени.

— По предварительной информации, водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, допустил столкновение с остановившейся впереди автомашиной Hyundai под управлением водителя 1982 года рождения, которая столкнулась с впереди стоящим автомобилем ГАЗон Next под управлением водителя 1971 года рождения, — указано в релизе ведомства.

Далее грузовик въехал в «газель», которая в свою очередь врезалась в автомобиль MAN. В результате аварии погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров легковушки пострадали. Сидевшего за рулем «газели» направили на амбулаторное лечение после получения телесных повреждений.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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