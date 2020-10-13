Пять машин столкнулись во Владимирской области

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Крупное ДТП произошло во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону во вторник, 13 октября.

По данным полиции, пять машин столкнулись в Петушинском районе на 117-м километре автодороги М7 «Волга» примерно в 03:30 по московскому времени.

— По предварительной информации, водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, допустил столкновение с остановившейся впереди автомашиной Hyundai под управлением водителя 1982 года рождения, которая столкнулась с впереди стоящим автомобилем ГАЗон Next под управлением водителя 1971 года рождения, — указано в релизе ведомства.

Далее грузовик въехал в «газель», которая в свою очередь врезалась в автомобиль MAN. В результате аварии погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров легковушки пострадали. Сидевшего за рулем «газели» направили на амбулаторное лечение после получения телесных повреждений.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также: Один человек погиб и трое пострадали при аварии на западе Москвы