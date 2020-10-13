Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 350 правонарушений зарегистрировали на МЖД с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Почти 350 правонарушений зарегистрировали на МЖД с начала года

Захар Чайченко

Транспорт

Более 300 случаев правонарушений в деятельности железнодорожного транспорта выявлено на Московской железной дороге с начала 2020 года, передает агентство городских новостей «Москва».

— С января по сентябрь на Московской железной дороге зарегистрировано 347 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта. В частности, 102 случая разукомлектования железнодорожного оборудования, 16 актов вандализма в отношении подвижного состава, 34 случая наложения посторонних предметов на рельсы и 11 инцидентов обкидывания поездов камнями, — сказано в сообщении.

Кроме того, самым распространенным правонарушением оказались попытки кражи железнодорожного имущества в размере 184 случаев на сумму более 1,6 миллиона рублей, уточнили в сообщении.

Помимо этого, в сообщении добавили, что за совершение противоправных действий был задержан и доставлен в правоохранительные органы 241 человек.

Читайте также: РЖД озвучили возможную дату запуска поездов с новыми плацкартными вагонами

рждМЖДкража
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Все мнения
О проекте