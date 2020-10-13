Почти 350 правонарушений зарегистрировали на МЖД с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Более 300 случаев правонарушений в деятельности железнодорожного транспорта выявлено на Московской железной дороге с начала 2020 года, передает агентство городских новостей «Москва».

— С января по сентябрь на Московской железной дороге зарегистрировано 347 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта. В частности, 102 случая разукомлектования железнодорожного оборудования, 16 актов вандализма в отношении подвижного состава, 34 случая наложения посторонних предметов на рельсы и 11 инцидентов обкидывания поездов камнями, — сказано в сообщении.

Кроме того, самым распространенным правонарушением оказались попытки кражи железнодорожного имущества в размере 184 случаев на сумму более 1,6 миллиона рублей, уточнили в сообщении.

Помимо этого, в сообщении добавили, что за совершение противоправных действий был задержан и доставлен в правоохранительные органы 241 человек.

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