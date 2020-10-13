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Астролог назвала три знака зодиака, которым не повезет в октябре
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Астролог назвала три знака зодиака, которым не повезет в октябре

Юлия Ямпольская

Общество

Стали известны знаки зодиака, которым не будет сопутствовать удача в октябре. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила астролог Людмила Муравьева SM.news.

Специалист отметила, что Тельцам необходимо подготовиться к трудностям во многих сферах жизни. Представителям этого знака стоит следить за финансами и сдерживать свои желания во второй половине октября. Также эксперт рекомендовала им быть внимательнее к близким, окружить их заботой и лаской.

Эксперт рассказала, что Львам нужно будет беречь деньги. Есть риск попасть в невыгодное положение на работе, а также получить штрафы. Необходимо планировать свои траты заранее.

Весам астролог рекомендовала быть мягче с родными, не вступать в конфликты. Им надо будет остаться наедине с собой за любимым хобби или прогулкой в одиночестве.

Ранее телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала о серьезном влиянии планеты Марс на жизнь людей. По ее словам, Марс начал в августе «выписывать на небе» большую петлю, которая не закончена по сей день.

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