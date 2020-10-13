Семь автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, Новорижское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

На 23-м километре Новорижского шоссе столкнулись семь автомобилей. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области во вторник, 13 октября.

— Семь машин столкнулось, пострадавших нет, — уточнили в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, авария затронула четыре полосы проезжей части в сторону Москвы.

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