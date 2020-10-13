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Кипр отказался от программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Фото: pixabay.com/ru

Кипр отказался от программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Кипр больше не будет выдавать гражданство в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель местного правительства Кириакос Кусиос во вторник, 13 октября.

По словам представителя кабмина, министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене инвестиционной программы в ходе внеочередного заседания Совета министров.

— Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы, — цитирует РИА Новости Кусиоса.

Он уточнил, что решение об отмене вступит в силу 1 ноября 2020 года.

Позднее власти изучат политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций, добавил представитель правительства Кипра.

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