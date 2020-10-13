Подозреваемый в сбыте наркотиков предстанет перед судом в Подольске

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В Подольске перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в покушении на сбыт около 10 килограммов наркотиков. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк во вторник, 13 октября.

По ее словам, следователи закончили расследование дела в отношении жителя Екатеринбурга.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — сказала Ирина Волк.

Следствие сообщает, что в августе злоумышленник был задержан около автомобиля недалеко от деревни Северово. В автомобиле правоохранители нашли 15 свертков с кристаллизованным веществом светлого цвета, которое оказалось метилэфедроном.

Подозреваемый рассказал, что в лесу Одинцово хранятся еще два свертка с наркотиками. Сотрудники полиции обнаружили в общей сложности около 10 килограммов наркотиков.

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