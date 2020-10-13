Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемый в сбыте наркотиков предстанет перед судом в Подольске
Фото: pixabay.com

Подозреваемый в сбыте наркотиков предстанет перед судом в Подольске

Виктория Родимкина

Происшествия

В Подольске перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в покушении на сбыт около 10 килограммов наркотиков. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк во вторник, 13 октября.

По ее словам, следователи закончили расследование дела в отношении жителя Екатеринбурга.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — сказала Ирина Волк.

Следствие сообщает, что в августе злоумышленник был задержан около автомобиля недалеко от деревни Северово. В автомобиле правоохранители нашли 15 свертков с кристаллизованным веществом светлого цвета, которое оказалось метилэфедроном.

Подозреваемый рассказал, что в лесу Одинцово хранятся еще два свертка с наркотиками. Сотрудники полиции обнаружили в общей сложности около 10 килограммов наркотиков.

Читайте также: Полицейские раскрыли подпольную нарколабораторию в Новой Москве

Подольсксудьянаркотик
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Все мнения
О проекте