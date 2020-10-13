Движение транспорта ограничат из-за капитального ремонта моста Лужники

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, мост Лужники Карта всех событий

В столице планируют ограничить движение транспорта из-за капитального ремонта моста Лужники. Об этом сообщил информационный центр Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 13 октября.

Уточняется, что ограничение будет действовать от владения 10б, строение 1, по Лужнецкой набережной до владения 24, строение 5.

С 11 по 20 октября транспорт сможет проехать по этому участку только по одной полосе, уточнили в сообщении.

Фото: Информационный центр ДТиРДТИ

Читайте также: Водителей предупредили об ограничении движения на ряде столичных улиц