Движение транспорта ограничат из-за капитального ремонта моста Лужники
Россия, Москва, мост ЛужникиКарта всех событий
В столице планируют ограничить движение транспорта из-за капитального ремонта моста Лужники. Об этом сообщил информационный центр Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 13 октября.
Уточняется, что ограничение будет действовать от владения 10б, строение 1, по Лужнецкой набережной до владения 24, строение 5.
С 11 по 20 октября транспорт сможет проехать по этому участку только по одной полосе, уточнили в сообщении.
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