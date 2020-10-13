«Седой мальчик»: Ургант высмеял Дурова за его правила молодости
Российский шоумен Иван Ургант высмеял бизнесмена Павла Дурова за его семь способов борьбы со старением.
— Человек не стареет, живет, соблюдает правила. Приятно представлять, что где-то через какое-то время за океаном, где-то в углу, спит старичок. Называем это «уголок дедушки Дурова», — пошутил Ургант.
По его словам, когда мужчина долго живет в одиночестве, у него появляется мышиная железная дорога, муравьиная ферма и страничка в «Одноклассниках».
— А чем все это закончится? Через много-много лет, когда будут хоронить Марка Цукерберга, на его похоронах выйдет седой 13-летний мальчик и скажет: «Я все это придумал, а Марк украл. А теперь отвезите меня домой, потому что я не помню, где я живу, но помню, что живу один», — подытожил Ургант.
Видео опубликовано на YouTube.
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