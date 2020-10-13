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Один человек погиб в ДТП с грузовиком на 24-м километре Киевского шоссе
Фото: depositphotos.com

Один человек погиб в ДТП с грузовиком на 24-м километре Киевского шоссе

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей на 24-м километре Киевского шоссе в сторону области. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве во вторник, 13 октября.

Уточняется, что авария произошла в 11:55.

— Столкнулись два грузовых автомобиля, один человек погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что затруднение движения составляет три километра.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter-аккаунте сообщила, что в ДТП попали Hyundai Porter и МАЗ. Водитель иномарки скончался от полученных травм.

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