Один человек погиб в ДТП с грузовиком на 24-м километре Киевского шоссе

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых автомобилей на 24-м километре Киевского шоссе в сторону области. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве во вторник, 13 октября.

Уточняется, что авария произошла в 11:55.

— Столкнулись два грузовых автомобиля, один человек погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что затруднение движения составляет три километра.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter-аккаунте сообщила, что в ДТП попали Hyundai Porter и МАЗ. Водитель иномарки скончался от полученных травм.

Сегодня около 12.00 на 24 км Киевского шоссе в сторону области водитель автомобиля Хендай Портер совершил столкновение со стоящим автомобилем МАЗ. По предварительной информации в результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 13, 2020

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