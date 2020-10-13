«В борьбе за имя я потеряла здоровье»: любовница Тарзана опубликовала фото из больницы

Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко опубликовала фото из больницы, на котором видно, что ей поставили капельницу. Она заявила, что расплачивается за полтора года счастья.

— Мне бесконечно жаль, что из моей жизни сделали балаган. У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы, — заявила актриса, уточнив, что у нее сотрясение мозга.

Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Она отметила, что их с Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, отношения превратились в фарс.

— Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке. Ну простила мужа — твой выбор. Но это длилось долгое время, и теперь все знают об этом, зачем идти напролом, клеветать, упрекать в каких-то кражах. Побойтесь Бога! Так нельзя, — считает Шульженко.

Пост появился на ее странице в Instagram. В комментариях многие поддержали актрису, заявив, что она связалась с недостойным мужчиной.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Читайте также: «Расслабьтесь»: Королева рассказала, как сын отреагировал на измену Тарзана