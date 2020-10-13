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«В борьбе за имя я потеряла здоровье»: любовница Тарзана опубликовала фото из больницы
Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

«В борьбе за имя я потеряла здоровье»: любовница Тарзана опубликовала фото из больницы

Василий Плиткин

Звезды

Актриса Анастасия Шульженко опубликовала фото из больницы, на котором видно, что ей поставили капельницу. Она заявила, что расплачивается за полтора года счастья.

— Мне бесконечно жаль, что из моей жизни сделали балаган. У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы, — заявила актриса, уточнив, что у нее сотрясение мозга.

«В борьбе за имя я потеряла здоровье»: любовница Тарзана опубликовала фото из больницыФото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Она отметила, что их с Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, отношения превратились в фарс.

— Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке. Ну простила мужа — твой выбор. Но это длилось долгое время, и теперь все знают об этом, зачем идти напролом, клеветать, упрекать в каких-то кражах. Побойтесь Бога! Так нельзя, — считает Шульженко.

Пост появился на ее странице в Instagram. В комментариях многие поддержали актрису, заявив, что она связалась с недостойным мужчиной.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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