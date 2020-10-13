Сергей Собянин рассказал о сервисе для предпринимателей «Московский инвестор»
Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter-аккаунте сообщил, что до конца 2020 года будет запущен сервис для предпринимателей «Московский инвестор».
По словам главы города, с его помощью будут решаться вопросы московских предпринимателей. Работа сервиса будет аналогична порталу «Наш город», который помогает москвичам на протяжении девяти лет.
— Предложения и жалобы от бизнеса будем принимать по нескольким темам, в том числе по вопросам подключения к инженерным сетям, предоставления льгот по аренде, налогам и участию в торгах, — уточнил Сергей Собянин.
Он добавил, что на ответ будет дано 10 рабочих дней. Предприниматель получит его в личном кабинете на инвестиционном портале Москвы.
Для решения проблем столичных предпринимателей до конца года запустим электронный сервис "Московский инвестор". Его работа будет аналогична порталу "Наш город", который почти 9 лет помогает москвичам в решении разных вопросов.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 13, 2020
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