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Сергей Собянин рассказал о сервисе для предпринимателей «Московский инвестор»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о сервисе для предпринимателей «Московский инвестор»

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter-аккаунте сообщил, что до конца 2020 года будет запущен сервис для предпринимателей «Московский инвестор».

По словам главы города, с его помощью будут решаться вопросы московских предпринимателей. Работа сервиса будет аналогична порталу «Наш город», который помогает москвичам на протяжении девяти лет.

— Предложения и жалобы от бизнеса будем принимать по нескольким темам, в том числе по вопросам подключения к инженерным сетям, предоставления льгот по аренде, налогам и участию в торгах, — уточнил Сергей Собянин.

Он добавил, что на ответ будет дано 10 рабочих дней. Предприниматель получит его в личном кабинете на инвестиционном портале Москвы.

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