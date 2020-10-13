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«Быстрее бы новоселье!»: Ксения Собчак показала свой будущий дом
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Быстрее бы новоселье!»: Ксения Собчак показала свой будущий дом

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак показала, как выглядит ее новый дом, строительство которого идет в Подмосковье. Она поделилась его фотографиями в посте на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимках звезда запечатлела современный деревянный коттедж, возведение которого она доверила компании с большим опытом и хорошей репутацией.

— Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье! — написала телеведущая.

Сотрудники фирмы, которая занимается строительством дома для звезды, рассказали, что особняк будет из натурального дерева. На данный момент Собчак выбирает этажность, планировку и точное расположение мебели.

— В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, просторная гостиная, возможно, баня или финская сауна, — уточнили специалисты.

Стоимость дома оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Телеведущая будет жить в новом коттедже с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном, передает «Стархит».

Ранее Ксения Собчак решила обсудить с подписчиками, почему мужчины в возрасте выбирают для второго брака двадцатилетних девушек. Она отметила, что обычно у пар с большой разницей в возрасте бывают различные интересы.

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ПодмосковьекоттеджСобчак
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