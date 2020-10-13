Меры поддержки развития территорий за пределами ТТК утвердили в Москве

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки развития территорий за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник,13 октября.

Уточняется, что был подписан указ об установлении новой шкалы ставок арендной платы за земельные участки, которые предоставляются для реализации масштабных инвестиционных проектов.

В пресс-службе также отметили, что за первый год аренды земли предусмотрена стандартная ставка, к которой прибавляется 20 процентов от кадастровой стоимости участка.

Также по постановлению, если объем строительства превысит 1 миллион квадратных метров недвижимости, то договор может быть заключен на 10 лет, вместо шести.

Так, арендная плата будет исчисляться в первый и второй годы строительства — в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости, в третий год — 3 процента, в четвертый — 5 процентов, в пятый год — 7 процентов, в шестой год — 8 процентов, в седьмой и последующие — 10 процентов от кадастровой стоимости.

Новая шкала ставок способна привлечь инвесторов и создать гарантии реализации крупных проектов за пределами ТТК, передает сообщение Интерфакс.

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