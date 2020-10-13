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Владимир Жидкин: В садовые товарищества москвичей проведено электричество
Фото: Анна Быкова

Владимир Жидкин: В садовые товарищества москвичей проведено электричество

Василиса Чернявская 

Город

Электроснабжение садовых некоммерческих товариществ москвичей проводится за счет Адресной инвестиционной программы. Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, надежное электроснабжение получат собственники участков в СНТ «Взгорье», «Лужки», «Кочергино» и еще 15 товариществах Московской области. На этих участках имеют домики столичные жители.

— Москвичи-садоводы стали активнее, организованнее обращаться к властям города, к мэру столицы Сергею Собянину с просьбами обеспечения садовых некоммерческих товариществ электроэнергией, подъездными дорогами и водой, — отметил Владимир Жидкин.

По его словам, обращения оперативно рассматриваются, а после обследований принимается решение о включении СНТ в список на электроснабжение. Работы проводятся за счет Адресной инвестиционной программы.

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