Владимир Жидкин: В садовые товарищества москвичей проведено электричество

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Электроснабжение садовых некоммерческих товариществ москвичей проводится за счет Адресной инвестиционной программы. Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, надежное электроснабжение получат собственники участков в СНТ «Взгорье», «Лужки», «Кочергино» и еще 15 товариществах Московской области. На этих участках имеют домики столичные жители.

— Москвичи-садоводы стали активнее, организованнее обращаться к властям города, к мэру столицы Сергею Собянину с просьбами обеспечения садовых некоммерческих товариществ электроэнергией, подъездными дорогами и водой, — отметил Владимир Жидкин.

По его словам, обращения оперативно рассматриваются, а после обследований принимается решение о включении СНТ в список на электроснабжение. Работы проводятся за счет Адресной инвестиционной программы.

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