Более 600 тысяч кустарников украсят Москву по программе «Миллион деревьев»

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Более 20 тысяч деревьев и порядка 625 тысяч кустарников высадят в Москве до конца этого года. Данные изменения стали возможны благодаря одной из самых крупных городских программ по озеленению под названием «Миллион деревьев», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Программа «Миллион деревьев» — один из самых масштабных городских проектов по озеленению, ее главная цель — сделать уютными дворы жилых домов, украсив их деревьями и кустарниками. Конечно, это еще и большой вклад в экологию города. Только прошедшей весной в рамках программы мы высадили более 11 тысяч деревьев и 365 тысяч кустарников, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также он добавил, что за все время существования программы с 2013 года было высажено свыше 126 тысяч деревьев и трех миллионов кустарников.

Кроме того, в сообщении сказано, что во дворах по результатам голосования в проекте «Активный гражданин» появится около 2500 деревьев и 196 089 кустарников, еще 339 794 кустарника станут живой изгородью на дворовых территориях. Рядом с социальными объектами посадят 228 деревьев и пять тысяч кустарников. На сайте сообщается, что реализация направления «Лунка в лунку», когда новые растения высаживают взамен утраченных, будет продолжена. Благодаря ей появится 18 456 деревьев и 83 531 кустарник.

По словам Петра Бирюкова, принять участие в программе «Миллион деревьев» может любой житель столицы.

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