Спорткомплекс с бассейном построят в Восточном Измайлове в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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Строительство спорткомплекса площадью 5,7 тысячи квадратных метров в районе Восточное Измайлово планируется завершить в 2021 году, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Мосгосстройнадзор проверит ход строительства спортивного комплекса с бассейном на востоке Москвы. Объект возводится на Измайловском бульваре, владение 75/17, за счет городского бюджета. В новом спорткомплексе смогут заниматься воспитанники Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на объекте ведется монтаж металлических конструкций на уровне третьего этажа.

Кроме того, в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора города Москвы пояснили, что в трехэтажном спортивном центре поместится пять основных зон, в которые включен зал для занятий художественной гимнастикой, 25-метровый бассейн с сауной, детский бассейн, тренажерный и хореографический залы. Также в письме сказано, что в новом спорткомплексе обустроят помещения для тренера и судей, раздевалки, медицинский пункт, массажный кабинет и помещения администрации.

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