Пятьдесят вендинговых и аптечных автоматов установили на станциях МЦК

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Уткина Карта всех событий

На станциях Московского центрального кольца (МЦК) было установлено 50 новых вендинговых и аптечных автоматов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта в Москвы в Telegram-канале во вторник, 13 октября.

Уточняется, что 47 автоматов с едой можно будет найти в зданиях транспортно-пересадочных узлов.

На станциях Шоссе энтузиастов, Деловой центр и Лужники появились автоматы, в которых можно приобрести маски, перчатки и антисептики. Купить средства индивидуальной защиты также можно во всех кассах МЦК.

В пресс-службе также добавили, что на станциях установили 13 банкоматов. Всего на станциях МЦК будет 40 банкоматов.

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