Расписание электричек начали транслировать на экранах вагонов МЦК в тестовом режиме

Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

На экранах вагона «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) запустили трансляцию расписания электричек в тестовом режиме. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Там отметили, что в дальнейшем систему будут транслировать на всех поездах МЦК, с которых пассажиры могут сделать пересадку на станции электричек. Это поможет быстрее ориентироваться жителям, которые едут загород, передает агентство городских новостей «Москва».

— В одной из «Ласточек» начали тестировать новую систему — теперь пассажиры прямо на экранах вагона могут увидеть расписание пригородных поездов: три ближайших поезда в сторону центра и три в сторону области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) снизилось почти на 22 процента с начала года. Как уточняется, поезда перевезли 82,8 миллиона человек.

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