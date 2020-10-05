Возможность пополнить проездной на наземный транспорт появилась в метро Москвы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Кассы столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) начали продлевать проездные для «наземки». Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в понедельник, 5 октября.

В подземке и на МЦК также будут пополнять баланс социальной карты и продавать безлимитный билет. В Дептрансе объяснили, что нововведения избавят пассажиров от необходимости искать киоск Мосгортранса.

— Безлимитные билеты на 30 дней — ТАТ, «Автобус зоны Б» и «Автобус между зонами А и Б», а также поездки по социальной карте студента/ординатора/аспиранта на 1 или 3 месяца запишем в любой кассе метро, — говорится в сообщении Департамента в Telegram-канале.

Уточняется, что пользователи смартфонами Android с NFC могут пополнить баланс проездного билета в приложении «Метро Москвы».

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