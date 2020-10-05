Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Возможность пополнить проездной на наземный транспорт появилась в метро Москвы
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Возможность пополнить проездной на наземный транспорт появилась в метро Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Кассы столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) начали продлевать проездные для «наземки». Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в понедельник, 5 октября.

В подземке и на МЦК также будут пополнять баланс социальной карты и продавать безлимитный билет. В Дептрансе объяснили, что нововведения избавят пассажиров от необходимости искать киоск Мосгортранса.

— Безлимитные билеты на 30 дней — ТАТ, «Автобус зоны Б» и «Автобус между зонами А и Б», а также поездки по социальной карте студента/ординатора/аспиранта на 1 или 3 месяца запишем в любой кассе метро, — говорится в сообщении Департамента в Telegram-канале.

Уточняется, что пользователи смартфонами Android с NFC могут пополнить баланс проездного билета в приложении «Метро Москвы».

Читайте также: Специальные проездные «Единый» выпустили ко Дню учителя в Москве

Метропроездныеназемный транпорт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Все мнения
О проекте