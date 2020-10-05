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Специальные проездные «Единый» выпустили ко Дню учителя в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

Специальные проездные «Единый» выпустили ко Дню учителя в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Специальную серию проездных «Единый» выпустили в столице ко Дню учителя. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале в понедельник, 5 октября.

Проездные билеты напечатали ограниченным тиражом — в 400 тысяч экземпляров. Они уже поступили в кассы метрополитена.

Еще один подарок для педагогов столицы ко Дню учителя — баннер на Смоленском метромосту. С помощью него дептранс хочет поблагодарить всех учителей города за их труд.

Ранее сообщалось, что в московском метро появились билеты «Единый», которые посвящены Гнесинке. Порядка 400 тысяч карт выпустили в честь празднования 125 лет со дня основания училища.

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День учителяМетробилет «Единый»
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