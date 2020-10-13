Юлия Высоцкая поделилась кадром в кружевном платье в Италии

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Актриса Юлия Высоцкая поделилась кадрами из Италии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео жена Андрея Кончаловского запечатлена на яхте в белом платье с кружевом от украинской марки Vita Kin из чистого льна. Отмечается, что такой наряд стоит 128 тысяч рублей.

— Всем доброе утро! — написала Высоцкая.

Стало известно, что в Италии звезда была со своим супругом Андреем Кончаловским. Там он принял участие в Венецианском фестивале, где его фильм «Дорогие товарищи» номинировали на специальный приз жюри, передает «Teleprogramma».

Ранее ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая объяснила, почему яйца и икру нужно есть костяными ложками. По словам актрисы, хорошая сервировка стола делает блюда вкуснее.

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