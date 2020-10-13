Дом по программе реновации на 105 квартир введут в эксплуатацию в Кузьминках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 163 Карта всех событий

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Кузьминки. Об этом во вторник, 13 октября, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу Волгоградский проспект, владение № 163. В настоящее время специалисты завершают чистовую отделку.

Двухсекционное здание рассчитано на 105 квартир (21 однокомнатная, 64 двухкомнатных и 20 трехкомнатных), его возвели по индивидуальному проекту. Четыре квартиры передадут жильцам с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения первого этажа будут нежилыми, там планируют расположить лифтовый холл, технические помещения, комнату консьержа и зону почтовых ящиков.

Москвичи получат квартиры с улучшенной отделкой, балконы и лоджии застеклят, жилье оборудуют автоматизированными системами контроля и учета потребления энергоресурсов.

Дворовую территорию благоустроят и озеленят, для горожан предусмотрена подземная парковка. Также возле дома появятся площадки для игр и занятий спортом и зона отдыха.

Кроме того, в Кузьминках построят новые социальные объекты. В частности, там возведут семь детских садов, четыре школы, две поликлиники, ледовый дворец, физкультурно-оздоровительные комплексы и центры госуслуг, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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