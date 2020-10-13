«Какие твари попадаются!»: пассажирка обругала таксиста, решившего не нарушать ПДД

Фото: youtube.com/Рафис Камалетдинов

Клиентка столичного такси опаздывала на работу и требовала от таксиста нарушить правила дорожного движения. Пассажирка эмоционально попросила таксиста ехать по выделенной полосе на Кутузовском проспекте, но водитель не планировал нарушать ПДД и отказался. По его словам, водители, которые ездят в этот месте по выделенной полосе, получат штраф.

Кроме того, женщина закатила скандал, поскольку ей пришлось искать машину такси. Водитель отвечал ей спокойно, объясняя, что приехал к месту вызова.

— Я найти вас не могла, бегала! Господи, какие твари все-таки попадаются, а! Перейдите на выделенную! Я сделаю так, чтобы вас в жизни никто больше не заказал, — с истерикой в голосе заявила пассажирка и расплакалась.

Видео опубликовано на YouTube таксиста Рафиса Камалетдинова.

Видео: youtube.com/Рафис Камалетдинов

В полном ролике женщина заявила, что по словам оператора такси, водитель мог ехать по выделенной полосе.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что пьяная москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования и показала синяки.

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