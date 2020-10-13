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Матчи женской волейбольной команды «Динамо» пройдут без зрителей
Фото: youtube.com

Матчи женской волейбольной команды «Динамо» пройдут без зрителей

Захар Чайченко

Спорт

Ближайшие домашние матчи женского волейбольного состава «Динамо» в чемпионате России пройдут без зрительской поддержки, сообщается на официальном сайте московского клуба.

— В связи с непростой эпидемиологической обстановкой и во избежание распространения коронавирусной инфекции ближайшие домашние матчи «Динамо» в суперлиге пройдут без зрителей. Всем здоровья, берегите себя, — сказано в сообщении.

Ранее «Динамо» смогло одержать четыре победы подряд во всех четырех матчах чемпионата. В грядущей игре столичная команда 16 октября примет у себя дома нижегородский коллектив «Спарта».

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зрителиволейболмосковский «Динамо»
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